Mendilibar: "Valverde es la persona más coherente que conozco"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha alabado este lunes al técnico del Barcelona, Ernesto Valderde, al que se enfrentará mañana y de quien ha dicho que es "la persona más coherente" que conoce.

"Estoy seguro que con todo el lío que ha habido, ha sido el más tranquilo. Le conozco, y sé que si ha ido al Barcelona es porque tiene el convencimiento de que puede hacerlo bien", ha manifestado Mendilibar en la rueda de prensa previa al choque de mañana en Barcelona.

El míster armero no otorga ninguna importancia a todas las sensaciones negativas que puedan llegar desde el entorno culé, ya que "hace un mes y pico parecía que no valían para nada" porque "se había ido una estrella" y ahora "han ganado los 4 partidos de Liga y el de Champions".

"Es un gran equipo y saldrán adelante. No creo que la baja de Dembelé sea decisiva", ha añadido.

Mendilibar sabe que tiene que lidiar con bajas importantes, pero recuerda que el equipo tiene 24 fichas y no pueden "pedir nada más", sólo que "los lesionados se recuperen" y puedan ayudar.

"Hasta ahora hemos ganado dos partidos y hemos perdido otros dos, que no está mal", ha agregado.