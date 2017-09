Mendilibar: "Nos hemos concienciado de que podemos ganar"

Eibar (Guipúzcoa) 29 sep (EFE).- La semana en Ipurua ha sido dura después de la goleada sufrida ante el Celta, pero pese a ello el entrenador del Eibar, Jose Luis Mendilibar, ha asegurado que su equipo se ha "concienciado" de que puede ganar en Villarreal, aunque es consciente de que debe jugar "mejor que la semana pasada".

El paso de los días ha hecho que el ánimo de la plantilla se restablezca poco a poco. En ese sentido, Mendilibar considera que ha sido "una buena semana y anímicamente el equipo está mejor" pese a que el Eibar no ha "recuperado a nadie de los lesionados y además se cae Gálvez de la convocatoria por unas molestias".

Ha analizado la goleada recibida frente al Celta, y no ha querido ser demasiado negativo, al considerar que el juego frente al Celta "no fue bueno, pero después de ver otra vez el partido, tampoco es que fueran mejores, sino que fue un equipo superior en la estrategia".

Eso sí, el preparador de Zaldibar también ha querido advertir a su plantilla al declarar públicamente que su equipo debe "disputar todos los balones y no pensar en el bien individual". Ha añadido que sus hombres no pueden "ir a lo suyo" en el campo.

Ha agregado que "si cada uno hace bien su trabajo, pero no se preocupa por el equipo o por ayudar al compañero, será una mala señal".

Sigue insistiendo en que esta temporada es "la más complicada de los últimos años", porque "no hay equipos con limitaciones, y van a ser necesarios más puntos para lograr la salvación".

Respecto al Villarreal, ha dicho que es un equipo que "ha cambiado mucho en su forma de jugar", pero que "es un rival que siempre está por detrás de los tres o cuatro grandes". Pese a ello, ve a su equipo "convencido" de lo que debe hacer para puntuar en el Estadio de la Cerámica.