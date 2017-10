Mendilibar: "No vamos a esconder la cabeza bajo la tierra"

Eibar (Guipúzcoa) 5 oct (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, afronta el parón liguero con ganas de mejorar y afirmó que su equipo no va a "meter la cabeza bajo la tierra", pese a los últimos resultados que le han colocado en puestos de descenso.

Mendilibar señaló que este descanso va a "venir bien" a su equipo, que no va a pensar "en lo que ha hecho hasta ahora".

"Sólo se puede pensar en el próximo partido frente al Deportivo", ha recalcado, y aunque considera que no se debe "olvidar" lo que ha pasado hasta ahora, porque "los goles y el juego están ahí", cree que está en manos de su equipo "intentar jugar mejor y saber en qué puntos debe mejorar", aunque opina que la situación es "solucionable".

Reconoce que le preocupa que sus futbolistas se sientan "inferiores al rival" cuando el resultado es adverso. "La intensidad no es la misma, y la cabeza puede con el corazón y las piernas", destacó, pero añadió que confía en la "posible recuperación de algunos jugadores", y en que los jugadores veteranos "fortalezcan" a los nuevos.

Mendilibar cree que "el grupo veterano debe estar fuerte, y los nuevos deben adaptarse a esa fortaleza, y a veces no es fácil", y por eso entiende que tantos cambios en el once "requieren un tiempo para poder dar resultados".

Afirmó que un buen partido frente al Deportivo puede "ayudar" a mejorar el ánimo del equipo y añadió que el Eibar necesita un partido en el que se vaya al vestuario "sabiendo que ha hecho lo que debe hacer, guste más o menos".

Ha recalcado que su equipo ha jugado "cuatro partidos contra equipos de la zona alta de la tabla" y otros tres contra los que considera de "su Liga", tras lo que ha insistido en que "sólo se ha perdido un partido" de esos encuentros directos y que su equipo "no están tan mal como pueda parecer".

La lesión de larga duración de Fran Rico permite al Eibar fichar a otro jugador, aunque Mendilibar ha dicho que "el armario se puede llenar", pero tiene que ser con "algo que vayas a utilizar, porque si no, no sirve de nada".