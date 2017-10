Mendilibar: "El que gane saldrá muy fortalecido"

Eibar (Gipuzkoa) 13 oct (EFE).- El entrenador del Eibar José Luis Mendilibar, considera que el choque del domingo ante el Deportivo será "difícil" y que, si no hay empate, el que gane "saldrá muy fortalecido tanto por los puntos como por la moral".

El entrenador del equipo guipuzcoano cree que Eibar y Deportivo son "dos equipos parecidos", que no han empezado bien la temporada y que para ambos es importante vencer "para romper la mala racha de resultados".

Sabe que para ello deben mejorar "en la zona defensiva", porque el Eibar no puede "marcar tres o cuatro goles cada partido para poder ganar".

El preparador vizcaíno recupera para este partido a dos de sus pilares defensivos, como son Gálvez y Ramis. Sobre éste último, ha dicho que es un futbolista "importante para el cuerpo técnico y para sus compañeros", que se sienten "más tranquilos" si él juega.

Al ser preguntado sobre el apoyo que tiene por parte del Consejo de Administración del club, Mendilibar ha sido claro al afirmar que la confianza dura "lo que dicten los resultados, que son los que mandan".

Pese a ello, ha asegurado que se siente "tranquilo".

Aunque existe una sensación derrotista entre parte de la afición armera, el técnico ha enviado un mensaje de calma al recordar que si el Eibar gana "menos de la mitad de los partidos que quedan para acabar la primera vuelta", sería un resultado "bueno y con números de salvación", por lo que ha pedido "tranquilidad" a los seguidores.