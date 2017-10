Mendilibar cree que si el Eibar no marca, será "imposible" puntuar en Madrid

Eibar (Gipuzkoa) 18 oct (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado hoy que el Bernabéu no es "el mejor sitio para puntuar", y que su equipo tendrá que "marcar algún gol", porque de lo contrario resultará "imposible" obtener algún resultado positivo.

El técnico vizcaíno ha recordado, en la rueda de prensa previa a la jornada, el empate cosechado la pasada campaña en el campo del Real Madrid, aunque ha reconocido que el Eibar no está "tan bien como la pasada campaña".

Ha considerado al Real Madrid "un grandísimo equipo", que pese a que en casa le cueste "ganar los partidos", hace "muchísimas ocasiones", y ha opinado que es cuestión de" mala suerte" que "no metan goles".

Ha dicho que su equipo no debe "volverse loco" en Chamartín, y no puede "acobardarse con el balón", tras lo que ha añadido que desea que el equipo de Zidane corra "detrás del Eibar" en algunas fases del partido.

Preguntado por los delanteros del Real Madrid, a Mendilibar no le duelen prendas en reconocer que, en su opinión, Karim Benzema es "uno de los mejores delanteros del mundo", un jugador que "cualquier compañero quiere tener en su equipo", porque piensa en "más cosas que no son marcar un gol".

La sangría de goles en contra se rompió con el empate a cero frente al Deportivo de la Coruña, y Mendilibar lo ha valorado al decir que en principio pudo saber "a poco", pero después su equipo adelantó "dos puestos en la clasificación", por lo que considera que puntuar "siempre va a ser importante esta temporada", en la que la salvación se va a decidir por "muy poco".

Mendilibar ha dicho tener claro "quién y cómo va a jugar" en su equipo, lo que hace pensar que repetirá el sistema de tres centrales, porque reconoció que "si algo sale bien, no se suele cambiar de la noche a la mañana".