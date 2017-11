Cote: "La Real tiene un concepto muy bien trabajado"

Eibar (Guipúzcoa) 2 nov (EFE).- José Ángel, "Cote", habló este jueves sobre el partido que el domingo enfrentará a los armeros frente a su exequipo, la Real Sociedad, y reconoció que será un partido "complicado" ante un equipo "con un concepto muy trabajado en los últimos años".

Cree que el Eibar debe salir al "cien por cien" y apretar a la Real, para que los de Eusebio se sientan "incómodos".

No cree que exista una única clave para ganar, y dijo que el Eibar debe "defender bien y tener más acierto en ataque para lograr sacar algún punto de Anoeta".

Se enfrenta a su exequipo, y no le cuesta reconocer que será "un partido especial", porque Cote dejó "buenos amigos dentro y fuera del club", y también "grandes recuerdos", pese a lo que sólo piensa "en ganar".

Considera que su equipo está "mejorando las sensaciones", y cree que del último partido se deben extraer "conclusiones positivas", porque, según él hubo "muchas cosas buenas" en el partido ante el Levante.

Sabe que puntuar será importante, "porque llega el parón", aunque afirma que el Eibar no debe "mirar la clasificación en este momento, sino a final de temporada".