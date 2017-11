La Real busca en la visita del Eibar un esperado triunfo en Anoeta

San Sebastián/Eibar (Gipuzkoa), 4 nov (EFE).- La Real Sociedad buscará mañana en el derbi guipuzcoano contra el Eibar su ansiado triunfo en Anoeta, mientras que el equipo armero necesita dar un golpe de efecto para volver a creer en sí mismo y demostrar que la segunda parte contra el Levante no fue un espejismo.

Los dos equipos guipuzcoanos llegan a este derbi en momentos bien diferentes aunque coinciden en la necesidad de lograr mañana los puntos de la victoria.

En cuanto a la Real Sociedad, los malos resultados en Anoeta han dejado atrás al equipo de Eusebio Sacristán en la clasificación aunque Europa sólo está a tres puntos y, gracias a lo que saca a domicilio, ganar mañana acercaría mucho al primer objetivo.

Eusebio Sacristán incide en el trabajo defensivo porque los goles siguen produciéndose y la Real, a pesar de su mejora en los últimos partidos, es el cuarto más goleado de toda la Primera División.

El triunfo ante FK Vardar el pasado jueves dio un empujón moral a los blanquiazules que prácticamente tienen sus deberes hechos en la segunda competición continental.

Eusebio no podrá contar para este partido con Imanol Agirretxe, quien sigue lesionado, pero ha recuperado en las últimas fechas a David Zurutuza o Kevin Rodrigues, por lo que tiene un cesto muy amplio donde elegir para el derbi.

Mientras que los donostiarras mantienen su moral intacta, los armeros necesitan dar un golpe de efecto para volver a creer en sí mismos aunque, una semana más, José Luis Mendilibar tendrá que lidiar con las bajas, que se concentran sobre todo en el centro del campo.

A la ya conocida ausencia de Fran Rico, se suman para mañana la de Gonzalo Escalante, que tratará de regresar al once tras el parón liguero, y la del capitán Dani García, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Así, y en vista de que Cristian Rivera también está entre algodones, el técnico de Zaldibar puede hacer debutar en Liga al jugador del filial Imanol Sarriegi, que compartirá la zona medular con Joan Jordán.

De hecho, la incorporación de Sarriegi puede dejar fuera a un Iván Alejo ya recuperado, pero al que aún le falta algo de ritmo, por lo que las próximas dos semanas le pueden servir para terminar de ponerse en forma.

En cuanto al sistema, no parece que el Eibar vaya a cambiar los tres centrales y dos carrileros con los que viene jugando los últimos partidos, ya que Mendilibar ha visto una mejoría desde que emplea el nuevo dibujo en el campo.

Arriba, podrían repetir Kike García, Enrich e Inui, en busca de los goles que tanta falta le están haciendo al Eibar en este primer tramo de campeonato.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Iñigo Martínez, De la Bella; Illarramendi, Zubeldia, Prieto; Juanmi, Oyarzabal, Willian José.

Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Gálvez, Oliveira, Juncá; Sarriegi, Jordán; Enrich, Inui; Kike García.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño)

Estadio: Anoeta.

Hora: 18.30.

-----------------------------------

Puestos: Real Sociedad (9ª. 14 puntos). Eibar (17º. 8 puntos).

La clave: la impaciencia de la grada ante los problemas que tiene el equipo en sus partidos en casa esta temporada.

El dato: el Eibar y su entrenador José Luis Mendilibar no han ganado nunca en Anoeta.

El tuit: Alberto De la Bella: "El Eibar siempre nos ha hecho sufrir, tendremos que trabajar mucho para ganarles".

El entorno: las obras del fondo sur limitan el aforo de Anoeta y la asistencia rondará los 20.000 aficionados.