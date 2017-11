Charles: "El Betis no hizo un mal partido"

El delantero del Eibar Charles, que marcó dos goles el lunes frente al Betis, dijo este jueves que se notan "las caras de felicidad en la plantilla" tras la última victoria y que el fútbol estaba siendo "injusto" con su equipo.

El Betis "no hizo un mal partido", afirmó Charles, pero destacó que su equipo hizo "muy bien las cosas para que el partido saliese como salió".

Charles, en rueda de prensa en Ipurúa, manifestó que ésta es "una buena semana para afrontar el derbi" frente al Alavés y no quiso ponerse medallas por sus goles, al afirmar que "el mérito" es de sus compañeros, ya que él no vive "sólo del gol, porque para un delantero eso no lo es todo".

"Un delantero necesita hacer muchas más cosas buenas para ayudar al equipo, como defender bien y presionar", subrayó. Por eso, Charles cree que los goles fueron "mérito de todo el equipo".

Respecto al Alavés, el armero lo ha calificado como "un buen equipo que ha hecho cosas grandes hace muy poco tiempo" y que saldrá "a por todas" el sábado.

Pese a todo, Charles cree que el Eibar debe preocuparse "por sí mismo", ya que si hace "las cosas bien" tendrá "muchas oportunidades de hacer un buen partido y lograr el objetivo, que es la victoria".