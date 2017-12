Mendilibar: "Quiero acabar el año sumando"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado hoy que, después de la "racha" que lleva su equipo, "debe acabar el año, por lo menos, sumando", a pesar de que "no es fácil ganar dos partidos consecutivos en casa", como ya ha hecho el conjunto vasco.

"Por eso digo que sumar estaría bien", ha aclarado en rueda de prensa Mendilibar, quien ha restado importancia a la baja de Iván Alejo, porque, en su opinión, si el Eibar pierde "no será porque él no esté"; si bien ha reconocido que "todos los miembros de la plantilla son importantes, porque sin ellos no somos nada ni nadie", ha recalcado.

Preguntado por la importancia del calendario, ha explicado que los entrenadores siempre dicen que "hay que pensar sólo en el siguiente partido", aunque "a veces es importante que no te toque una tacada de partidos difíciles seguidos", para evitar "una mala racha" que, según ha comentado, puede venir "en cualquier momento".

Respecto al rival, ha recordado que el Girona lleva "muchos años haciendo las cosas bien, incluso antes de subir", por lo que no le sorprende que lleve "una regularidad tan buena en el campeonato".

Mendilibar ha afirmado que será mejor para el Eibar "empezar ganando" aunque "no te garantice la victoria", y ha sostenido que el Girona es un equipo "muy parecido" al Eibar, aunque juegue "con un sistema diferente".