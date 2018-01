Mendilibar pide a los Reyes que el Eibar "siga como hasta ahora"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha pedido este jueves a los Reyes Magos "seguir como hasta ahora", porque 2017 "ha sido un año muy bueno para el Eibar" y lo mejor para el club es que "las cosas no cambien demasiado".

Mendilibar ha ofrecido una rueda de prensa en Ipurua previa al choque que el sábado enfrenta al Eibar con Las Palmas en tierras canarias.

El técnico armero ha asegurado que su equipo ha vuelto de las vacaciones navideñas con las mismas sensaciones con las que se marchó. "El equipo está muy bien, y ha entrenado muy bien estos días, pero la verdadera prueba llegará el sábado en Las Palmas, y ahí se verá si somos capaces de reflejar en el campo lo que hemos venido practicando en los entrenamientos", ha añadido.

Las Palmas llega con Paco Jémez al mando, al que Mendilibar considera "un gran entrenador". "Ya le conocemos y sabemos lo que pide a sus equipos, aunque no sé si todavía le habrá dado tiempo a exigir a los suyos tanto como a él le gusta", ha reconocido.

Mendilibar podrá contar para este partido con los dos fichajes de invierno, Fabián Orellana y Pape Diop, si bien ha advertido de que mañana va a ser el día "en el que más descartes" va a tener que hacer de toda la temporada, ya que sólo hay tres lesionados. Por eso, ha aclarado que están "en disposición de jugar, pero habrá que ver si salen en el once o entran en la convocatoria".

Respecto al mercado de invierno, el técnico no prevé más llegadas, ya que en su opinión el equipo está "bien compensado", y no le hace falta "ningún jugador más", si bien no ha cerrado la puerta a la posibilidad de que pueda llegar algún futbolista "con las miras puestas en el futuro". Eso sí, cree que "al menos un jugador" abandonará la disciplina armera de aquí al 31 de enero.