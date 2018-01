Arbilla cree que ganar al Athletic aportará "mucho prestigio" al Eibar

El defensor del Eibar Anaitz Arbilla ha opinado hoy que ganar el derbi del viernes ante el Athletic en San Mamés puede dar "mucho prestigio" a los armeros.

Arbilla, que ha comparecido en rueda de prensa hoy tras el entrenamiento, es consciente de la dificultad que entraña tal empresa, y por eso cree que los suyos deben "hacer bien" su propio fútbol y centrarse en tener "una gran intensidad para no perder balones en el centro del campo".

El jugador opina que el Eibar llega "en un muy buen momento", pese a "no haber ganado ninguno de los dos últimos partidos de Liga", al tiempo que considera que su equipo debe jugar los noventa minutos "con la misma intensidad de la segunda parte del partido frente al Málaga".

Sabe que los de Ziganda también "llegan muy bien" al choque, pero dice que "en los derbis siempre parece que todo el mundo mete una marcha más", algo que "también" debe hacer el Eibar si quiere "ganar" este viernes.

El navarro no duda en afirmar que "San Mamés es difícil para todo el mundo" y que " el Athletic quiere ser el equipo vasco más fuerte", pero el Eibar va a intentar vencer para alejarse "aún más en la clasificación".

Aún con esa ambición, Arbilla no se marca metas lejanas. "Todavía llevamos 28 puntos y es verdad que estamos bien, pero nuestro objetivo no va más allá de llegar a los 40 puntos, de momento, y luego ya se verá".

La marcha de Laporte ha hecho saltar alguna alarma en el club de Ipurua ante la posibilidad de que los de Ibaigane elijan a Arbilla para suplirle, aunque el jugador armero es tajante: "En este momento no me importa lo que pase en otros clubes, ahora mismo ni me va ni me viene porque estoy centrado en el Eibar", aclara.