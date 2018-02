Mendilibar apuesta por "apretar desde el principio" al Sevilla

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, explicó hoy que el Eibar debe "apretar con todas sus fuerzas desde el principio" para que el Sevilla se sienta incómodo y para intentar que "les pese la cantidad de partidos que están jugando".

Pese a ello, el preparador azulgrana, que compareció en la rueda de prensa previa al partido, opinó que "equipos como el Sevilla" tienen "plantilla suficiente" como para no notar "demasiado" la acumulación de partidos, aunque admitió que los jugadores "no están igual de frescos" tras disputar tantos encuentros en tan pocos días.

Respecto a su equipo, destacó que "todos los jugadores están a un buen nivel", y aseguró que actualmente "no importa quién juegue", porque en su opinión, "todos están rayando a un buen nivel".

Por eso, al ser cuestionado sobre si habrá sorpresas en el once como ya ocurriera en San Mamés, Mendilibar ironizó al decir que "al ser la segunda vez ya no sería una sorpresa", si bien dijo que "la cuestión no son los nombres, sino que sé que el que salga lo va a hacer bien".

Describió al Sevilla como "un equipo muy bueno, que a veces presiona arriba y otras veces prefiere jugar al contraataque". Por eso, cree que los suyos deben "jugar en campo contrario", y tratar de "evitar las contras" de los andaluces.