El Valencia quiere certificar ya la ´Champions´ y el Eibar ocupar zona noble

Valencia, 28 abr (EFE).- El Valencia recibe este domingo en Mestalla al Eibar con el objetivo de sumar una victoria que le clasifique de manera matemática para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, tras dos años ausente de la máxima competición continental de clubes, mientras que el conjunto visitante, duodécimo en la clasificación, quiere regresar a una zona noble.

Los de Marcelino García Toral no han dudado en calificar el partido de final, ya que aunque tienen virtualmente lograda la clasificación, quieren conseguirla ya de forma matemática y ante su afición.

Para este encuentro, el técnico recupera respecto al último encuentro a algunas piezas clave como el capitán Dani Parejo, una vez cumplido su partido de sanción, el lateral Jose Luis Gayà y el delantero Simone Zaza, tras recuperarse de sus problemas físicos; mientras que pierde por sanción al defensa central Ezequiel Garay.

La vuelta al once inicial de Parejo supondrá la salida del mismo de Andreas Pereira y la vuelta a la banda derecha de Carlos Soler, mientras que la de Gayà mandará de nuevo al banquillo a Toni Lato. La baja de Garay será cubierta por el colombiano Jeison Murillo. La otra novedad en la línea defensiva será la vuelta al lateral derecho de Martín Montoya en detrimento de Vezo.

El técnico, ante la importancia del partido, ha citado a los veinte futbolistas que tiene disponibles, por lo que deberá hacer dos descartes antes del inicio del encuentro.

El Eibar, que actualmente ocupa la duodécima posición en la tabla, quiere aprovechar estos últimos partidos del campeonato para regresar a una zona noble en la que ha estado casi toda la temporada, toda vez que el sueño europeo parece haberse esfumado definitivamente.

Mendilibar podrá contar para el difícil partido de Mestalla con Fabián Orellana, después de que el club ya haya hecho efectiva la opción de compra sobre el jugador, lo que anula automáticamente la llamada "cláusula del miedo".

El técnico está teniendo que realizar un trabajo más psicológico que táctico para poder hacer ver a sus jugadores que la temporada aún no has terminado y que deben acabar bien el año futbolístico para no emborronar la que sin duda ha sido una brillante campaña.

El Eibar cuenta con las bajas de Ramis, Enrich y Arbilla para este partido, y es muy probable que Mendilibar vuelva al estilo que más le gusta, con dos delanteros, teniendo en cuenta que Charles ya vuelve a estar como para formar la dupla atacante con Kike García.

Dani García parece tener un puesto fijo en el medio del campo, y sólo queda ver quién le acompaña en el doble pivote, mientras que en defensa, las bajas obligan a que sean Oliveira y Lombán los centrales.

También existe la duda de si Mendilibar premiará a Yoel alineándole frente a su exequipo.

-- Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Montoya, Murillo, Gabriel Paulista, Gayà; Parejo, Kondogbia, Guedes, carlos Soler; Rodrigo y Mina.

Eibar: Yoel; Peña, Oliveira, Lombán, Cote; Dani García, Diop; Pedro León, Charles, Orellana; Kike García.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés)

Estadio: Mestalla.

Horario: 18.30 horas. (16.30 gmt)

---------------------------------------------------------------

Puestos: Valencia (4º - 66 puntos), Celta (12º - 43 puntos)

La clave: La vuelta de Parejo es fundamental en los esquemas de Marcelino.

El dato: Orellana podrá jugar con el Eibar, después de que el club armero hiciera efectiva la cláusula de compra, lo que deja sin validez la 'cláusula del miedo' que había incluido el Valencia en su cesión.

La frase:

Marcelino: "El partido es una final, a la que hemos llegado tras jugar muchas finales en las que hemos logrado resultados muy satisfactorios".

El entorno: Mestalla presentará una gran entrada ante la posibilidad de celebrar el regreso del equipo a la Liga de Campeones.