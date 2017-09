Hermoso: "No es una situación tan dramática, quedan 35 jornadas"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 13 sep (EFE).- El central del Espanyol Mario Hermoso ha asegurado tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que el momento que vive el equipo, en puestos de descenso con un punto, no es una situación tan dramática, porque " quedan 35 jornadas de Liga".

El jugador blanquiazul, de todos modos, ha reconocido que la semana que viene es especialmente importante al tener tres partidos. "Queremos sumar nueve puntos de nueve, es lo que intentaremos. O al menos los seis de casa (Celta el lunes y Deportivo el domingo)".

Hermoso, además, ha explicado que el vestuario quiere resarcirse del 5-0 en el Camp Nou, contra el Barcelona: "El equipo no estuvo bien, cometió errores defensivos, pero intentaremos trabajar para subsanar estos fallos en las próximas jornadas, puesto que encajamos algunos goles por temas deportivos y otros por cuestiones anímicas".

El central españolista ha confesado que su debut en Primera, en el derbi, no fue el soñado. "No fue un estreno agradable con un resultado así, es evidente", ha dicho.