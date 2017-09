Gerard Moreno: "No estoy preocupado por el gol, hemos demostrado potencial"

El delantero del Espanyol Gerard Moreno ha asegurado tras el entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva que pese a que su equipo ha marcado un gol en las tres primeras jornadas de Liga, no está preocupado porque ha "demostrado potencial para firmar dianas y asistencias".

El atacante se ha mostrado optimista respecto al crecimiento del bloque. "Estoy convencido de que iremos hacia arriba, porque ya nos conocemos y trabajamos mucho en los entrenamientos", ha dicho.

"Contra el Leganés cometimos errores y frente al Barcelona se nos puso muy difícil, aunque buscamos la solidez del año pasado", ha añadido.

Moreno ha comentado que el grupo no piensa en nada que no sea ganar al Celta el lunes. "Vamos con mentalidad positiva, queremos que la gente disfrute y necesitamos la victoria para trabajar con confianza y empezar la semana con alegría", ha aseverado.

El jugador blanquiazul, por otra parte, ha valorado la petición del Espanyol a LaLiga sobre los insultos recibidos en el derbi del pasado sábado en el Camp Nou: "Todo el mundo escuchó lo que se decía. El comunicado del club estuvo muy bien, tiene toda la razón".

El ariete ha explicado que la mejora de su contrato, en marcha desde este verano, avanza correctamente. "Se está hablando y va todo muy bien. Estoy contento y ya se verá lo que sucede", ha comentado el jugador, que siempre ha mostrado su intención de seguir en la entidad blanquiazul.