Diego López: "He pasado meses difíciles, pero ya estoy perfecto para ayudar"

El portero del Espanyol Diego López ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que después de someterse a una operación al final de la pasada temporada ha pasado "meses difíciles", pero que ya "está perfecto para ayudar al equipo".

El futbolista de hecho, ha mantenido que se siente preparado para ser titular contra el Celta, el lunes: "Me veo para jugar de inicio. Ya llevo días entrenándome y estoy a disposición del entrenador, aunque si juego lo decidirá el míster. Lo que hay que hacer es trabajar para estar todos disponibles".

El gerundense Pau López ha sido el titular hasta ahora y Diego López le ha dedicado varios elogios. "Le conocía antes de venir. Tiene potencial y es joven. Le he visto muy bien en estas tres primeras jornadas. Todos tenemos que dejarnos el alma en cada sesión para que el técnico decida", ha insistido.

A nivel colectivo, el portero gallego ha reconocido que el inicio del equipo ha sido "complicado". "Nuestra ambición es sumar puntos e ir haciendo las cosas mejor. Buscamos ganar y esta semana tenemos tres partidos interesantes. Con el apoyo de todos podemos ganar", ha subrayado.

En este sentido, Diego López ha rechazado hablar de objetivos a largo plazo: "Debemos ir día a día y valorar las sensaciones, no me planteo nada más. Sería un tontería marcarse objetivos porque nuestra meta es ganar al Celta el lunes". "El equipo está enchufado y queremos que la afición se enganche", ha agregado.