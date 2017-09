El Espanyol, a romper su mal inicio y el Celta a refrendar sus sensaciones

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 17 sep (EFE).- El Espanyol recibe mañana al Celta en Cornellà-El Prat, a las 21.00 horas, decidido a sumar su primera victoria de la temporada y a romper un mal inicio de temporada, con un punto de nueve posibles y un único tanto a favor, mientras que los gallegos quieren refrendar las buenas sensaciones ofrecidas el pasado fin de semana ante el Deportivo Alavés.

Durante toda la semana, el cuerpo técnico ha aprovechado para afinar conceptos tácticos de cara a los siguientes compromisos. La defensa es una de las prioridades: el equipo debe ser un bloque compacto. De todos modos, no renunciará al buen trato de balón y podría modificar ligeramente su planteamiento previo.

El entrenador, Quique Sánchez Flores, ha mantenido prácticamente la misma convocatoria que en el derbi contra el Barcelona. El lateral izquierdo Dídac Vilà es la única baja en la lista del técnico madrileño. El central costarricense Óscar Duarte y el lateral derecho Javi López siguen lesionados.

El técnico seguirá apostando por el portero Pau López en el once inicial. Diego López no estará bajo palos, pese a que el meta gallego, recuperado de una operación de rodilla, explicó que ya se encontraba perfectamente para ayudar al grupo. En la medular, Sergi Darder podría tener más protagonismo.

En la pasada temporada, el Celta ganó al Espanyol en la sexta jornada de Liga (0-2). De todos modos, históricamente a los gallegos no se les da especialmente bien el feudo blanquiazul. Las seis visitas anteriores se han saldado con un empate y cinco victorias para el anfitrión.

La victoria del Celta sobre el Alavés fue un bálsamo para los celestes, todavía en proceso de construcción como equipo. Juan Carlos Unzué sigue moldeando un conjunto que necesita tiempo para adaptarse a su estilo, muy diferente al de Berizzo, sobre todo en el aspecto defensivo. Ahí estuvo otro de los puntos positivos del último choque. Por primera vez este curso, el Celta terminó los noventa minutos sin encajar.

En una semana con tres partidos, el técnico celeste se verá obligado a realizar rotaciones. No obstante, lo lógico sería que las mismas llegasen en el duelo del próximo jueves contra el Getafe. Ganar al Espanyol sería una inyección de moral para encarar ese partido y la visita al Eibar tres días después.

Si es así, con Sergio Álvarez en la portería, la línea defensiva estaría formada por Hugo Mallo y Jonny en los laterales, con Cabral y Fontás en el centro del eje, sin descartar que el argentino Roncaglia entre por este último para compartir pareja de centrales con su compatriota.

La lesión de Radoja y su buen rendimiento ante el Alavés darán continuidad a Lobotka como mediocentro. Wass, fundamental en el trabajo defensivo, también repetirá en el centro del campo. La única duda está en saber si el Tucu Hernández, quien ha pasado de indiscutible a ser el primer cambio desde el banquillo, sustituye en el once a Jozabed.

Menos sorpresas habrá en la línea de ataque pese a que el internacional sueco John Guidetti ya ha entrado en la convocatoria, una vez superada la lesión de clavícula que sufrió en el último amistoso de la pretemporada contra el AS Roma y que le ha mantenido inactivo desde entonces.

El tridente ofensivo será el formado por Iago Aspas en la banda derecha, Pione Sisto en la banda izquierda y el uruguayo Maxi Gómez, una de las sensaciones en este arranque de Liga gracias a sus tres goles, como nueve.

- Alineaciones probables:

Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez, David López, Naldo, Aarón; Jurado, Darder, Javi Fuego, Piatti; Gerard Moreno y Baptistao.

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontás o Roncaglia, Jonny; Lobotka, Wass, Hernández; Asps, Pione Sisto y Maxi Gómez.ç

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Cornellà-El Prat. 21.00 horas.

-------------------------------------------------------------

Puestos: Espanyol (18o. 1 punto). Celta (15o. 3 puntos).

La clave: La actitud del Espanyol tras perder 5-0 contra el Barcelona.

El dato: El Espanyol ha sumado un punto de nueve posibles.

La frase: Gerard Moreno: "No nos preocupa la falta de gol".

El entorno: La afición confía en celebrar su primera victoria tras un mal inicio.