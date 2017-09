Piatti: "Contra el Celta nos encontramos con los mecanismos del año pasado"

El extremo del Espanyol Pablo Piatti ha asegurado después del entrenamiento de este mediodía en la Ciudad Deportiva que el lunes, contra el Celta se encontraron "con los mecanismos del año pasado", fueron ellos mismos y se sintieron "cómodos".

El futbolista argentino ha mantenido que la versión blanquiazul fue muy sólida frente a los gallegos. "Tuvimos fases muy buenas, con el equipo muy compacto. Además, con el balón también estuvimos muy bien, robando para crear peligro y ser contundentes arriba", ha dicho.

Esta victoria, ha mantenido Piatti, supone una inyección de moral para el vestuario después de haber sumado un punto de nueve posibles en las tres primeras jornadas.

"El equipo ganó un plus de confianza y ahora vamos con muy buenas sensaciones a un campo y contra un rival (el jueves contra el Villarreal) que nos exigirá mucho", ha comentado.

De todos modos, el extremo ha insistido en que la relajación no existe en el bloque catalán. "Sin la intensidad y el ímpetu que mostramos no vamos a conseguir nada. El año pasado fuimos un equipo humilde y trabajador, fue una de las clave", ha señalado.

Piatti se ha mostrado feliz por su gol contra el Celta y ha mantenido el mismo discurso de superación. "La pasada temporada fue muy buena, pero tengo que seguir trabajando durante esta campaña para conseguir esos números. No me voy a rendir nunca, porque soy feliz cuando marco y cuando doy una asistencia", ha añadido.