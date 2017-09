El Villarreal espera mantener su línea ante un Espanyol que quiere mejorar

Villarreal (España), 20 sep (EFE).- El Villarreal recibe al Espanyol en La Cerámica con el objetivo de mantener la línea ascendente de los últimos partidos ante un Espanyol que consiguió este lunes su primera victoria en la Liga y quiere mejorar y entrar en una dinámica favorable.

Será una nueva oportunidad para que se enfrenten en los banquillos Fran Escribá, actual técnico del equipo castellonense, y Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, que han trabajado juntos durante varias temporadas en otros clubes.

El Villarreal viene de ganar en Vitoria por 0-3 en un encuentro en el que dio un buen nivel competitivo y de juego, tras haber mejorado su imagen en los dos últimos encuentros ganados por 3-1 en Liga ante el Betis y en la Liga Europa contra el Astaná.

El equipo local es consciente de que su rival ha recuperado la tranquilidad tras la victoria ante el Celta por 2-1 y de que va ser un encuentro en el que el adversario tratará de buscar su primer victoria liguera a domicilio.

En lo deportivo los locales siguen sin poder contar con los lesionados Sergio Asenjo, Andrés Fernández, Bruno Soriano y Adrián Marín, que siguen con sus periodos de recuperación.

La gran duda es la de comprobar si el técnico apostará por hacer rotaciones o muchos cambios respecto al equipo que ganó el domingo, aunque apunta más a dar continuidad y a no hacer tantos cambios.

La buena noticia para Escribá es que puede contar con jugadores como Denis Cheryshev, Roberto Soriano o Mario Gaspar, que ya suman dos convocatorias seguidas, y, sobre todo, con el portero Mariano Barbosa, quien tras sufrir un traumatismo craneoencefálico el pasado domingo, va a poder estar bajo los palos este jueves.

Por ello el posible once de los locales sería el formado por Mariano Barbosa en la portería, con una defensa con Rukavina, Álvaro, Víctor Ruiz y Jaume Costa.

En el centro del campo estarán Rodri y Trigueros como pivotes, a los que les acompañarían Fornals y Castillejo en las bandas, mientras que la delantera seguirá formada por Bakambu y Bacca.

El Espanyol visita mañana al Villarreal después de recuperar su mejor versión y firmar su primera victoria la pasada jornada contra el Celta (2-1), donde se vio a un equipo fluido, sólido en defensa e incisivo en tareas ofensivas.

El vestuario está satisfecho de su crecimiento, aunque es consciente de que si no mantiene la intensidad, las buenas sensaciones quedarán en nada.

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, deberá gestionar el desgaste de la plantilla en un semana con tres partidos, acabando el domingo frente al Deportivo.

En la convocatoria entran el lateral izquierdo Dídac Vilà, central Sergio Sánchez y el centrocampista Óscar Melendo. Son baja el medio Granero y el defensa Marc Navarro, mientras que siguen lesionados el central costarricense Óscar Duarte y el capitán Javi López.

Son muchos futbolistas los que no están todavía en su plenitud física. Es por eso que el margen del cuerpo técnico para realizar rotaciones es, ahora mismo, algo reducido. De todos modos, no se descartan cambios en el segundo encuentro de la semana para mantener el listón competitivo.

Por otra parte, el Espanyol se le da especialmente mal el feudo del Villarreal. En las últimas doce visitas, el balance blanquiazul es de una única victoria y tres empates, mientras que el resto de desplazamientos se cuentan por derrotas.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Barbosa, Rukavina, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals o Cheryshev, Bacca, Bakambu.

Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Jurado, Diop, Darder, Piatti; Gerard Moreno y Baptistao. EFE

Árbitro: Munuera Montero (Comité Anndaluz)

Estadio: La Cerámica

Hora: 18:00 gmt. EFE.

...................................................

Puestos: Villarreal (8º, 6 puntos); Espanyol (16º, 4 puntos).

La clave: El acierto goleador de Bakambu ha sido vital en los dos últimos triunfo del Villarreal.

El dato: El Villarreal derrotó al Espanyol en ocho de sus últimas doce visitas al recinto castellonense.

La frase:

Escribá: "Venimos bien con tres victorias y enlazar una cuarta con un equipo como el Espanyol sería muy importante".

El entorno: Tras las tres últimas triunfos consecutivos, los ánimos en la afición del Villarreal se han calmado tras el mal inicio de temporada.