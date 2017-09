Sergi Darder: "El Espanyol es bueno conmigo y sin mí"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 22 sep (EFE).- El centrocampista del Espanyol Sergi Darder ha asegurado después del entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva que su equipo "es bueno" tanto con él en el campo, como sin él, en referencia a la mejoría del juego del bloque tras su llegada a la plantilla blanquiazul.

El mallorquín, en este sentido, ha recordado que el año pasado "el equipo también empezó mal y acabó muy cerca de Europa". "La mejoría no es gracias a mí ni a ningún jugador, sino una cuestión de grupo", ha insistido.

Además, el centrocampista ha mantenido que no se considera un futbolista "determinante". "No me voy de tres y meto un gol, aunque mi intención es ser importante".

"Marcar no es mi función por lo que no creo que nunca sea determinante", ha analizado tras destacar la calidad de sus compañeros, lo que facilita su asociación.

El balear ha subrayado la importancia de ser un bloque sólido desde su perspectiva en la medular: "Para mí lo más importante es que los delanteros corran, como mediocentro me dan la vida. Vengo del Lyon, donde delante hay más estrellas, pero no el compromiso defensivo que hay aquí".

A nivel colectivo, Darder se ha mostrado optimista. "Estamos creciendo y vamos dando mejor imagen. Hemos competido en todos los campos, a excepción del Camp Nou", ha dicho.

El jugador también ha afirmado que la voluntad del vestuario es cerrar la semana con siete puntos de nueve posibles con una victoria el domingo contra el Deportivo.