El Espanyol a por el siete de nueve, el Deportivo a salir del descenso

Barcelona/A Coruña, 23 sep (EFE).- El Espanyol perseguirá mañana contra el Deportivo Coruña cerrar a lo grande una semana de tres partidos, y añadir otro triunfo a la última victoria, tras vencer al Celta el lunes, y el empate el jueves frente al Villarreal, contra un rival que desea salir de la zona de descenso.

El Espanyol se ve capaz de este objetivo, después de que en su fútbol se ha manifestado una mejoría palpable, al ser más fluido, seguro y efectivo.

El conjunto del entrenador Quique Sánchez Flores está inmerso en una dinámica claramente positiva y ascendente. El cuadro catalán ha superado el mal inicio de temporada y vuelve a ilusionar a sus aficionados, satisfechos con la versión blanquiazul que ven sobre el terreno de juego. Esperan que se repita mañana contra los gallegos.

La convocatoria para el pulso contra el Deportivo contempla las altas de los centrocampistas Hernán Pérez, Granero y el lateral derecho Marc Navarro. Son baja los medios Óscar Melendo y Marc Roca y el central Naldo. El lateral Javi López y el defensa costarricense Óscar Duarte siguen lesionados.

El técnico no hizo rotaciones en el segundo partido de la semana. Su pizarra ha dado resultado y el preparador madrileño no suele cambiar lo que funciona: el gran encaje de Darder en la medular ha permitido adelantar a Jurado y ubicar a Leo Baptistao en la banda derecha, lo que da más circulación de balón y velocidad arriba.

Para el compromiso no se prevén grandes experimentos, más allá de refrescar alguna posición puntual. Quique Sánchez Flores no desea alterar una fórmula exitosa.

Históricamente, al Espanyol se le da bien recibir al Deportivo en su estadio. En las últimas ocho visitas del equipo gallego, el anfitrión ha firmado seis victorias y dos empates. La temporada pasada, en la decimoséptima jornada, el choque acabó con un 1-1 en Cornellà-El Prat.

El Deportivo con el alivio que ha sentido después de la primera victoria de la temporada, afronta una reválida ante el Espanyol para confirmar que va en línea ascendente y abandonar las posiciones de descenso en las que continúa en la clasificación, con cuatro puntos de quince posibles.

El conjunto gallego cortó su mal arranque de campeonato con un triunfo ante el Alavés el pasado miércoles (1-0), en el estadio de Riazor, gracias a un tanto del portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', en la prolongación del primer periodo.

Esos tres puntos, además de darle aire en la clasificación, permitieron a su entrenador, Pepe Mel, recuperar algo de crédito y a los jugadores coger confianza, pero no sirvió para sacarles de las posiciones de descenso.

La victoria en campo del Espanyol sí les brindaría la oportunidad de salir de esa zona de la clasificación, ya que solo hay un punto de distancia entre el cuadro catalán y el Deportivo, que se presenta en la sexta cita del curso igualado en la tabla con su máximo rival regional, el Celta de Vigo.

Para afrontar la cita con el cuadro 'perico', Pepe Mel podría refrescar algo el once ante la acumulación de partidos e, incluso, retocar el sistema con la presencia del turco Emre Çolak en el enganche en detrimento del internacional rumano Florin Andone, aunque en líneas generales mantendrá el equipo que derrotó al Alavés.

A pesar de haber recuperado al internacional belga Zakaria Bakkali, que superó un esguince de tobillo, el técnico no le ha incluido en la convocatoria, en la que también ha prescindido del defensa brasileño Sidnei Rechel.

El Deportivo se presenta ante el Espanyol con las bajas por lesión del portero Rubén Martínez, los centrocampistas Pedro Mosquera y Carles Gil y el delantero Adrián López.

- Alineaciones probables

RCD Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Darder, Fuego; Baptistao, Jurado, Piatti, Gerard Moreno.

Deportivo Coruña: Pantilimon; Juanfran, Arribas, Schär, Luisinho; Guilherme, Borges; Fede Cartabia, Çolak, Fede Valverde; Lucas Pérez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea, del comité vasco.

Estadio: Cornellà-El Prat.

Horario: 12.00 hora local (10.00 GMT).