Siete puntos de nueve: las claves de la mutación del Espanyol

Barcelona, 25 sep (EFE).- El Espanyol ha firmado siete de nueve puntos en esta última semana tras enfrentarse al Celta, al Villarreal y, ayer, al Deportivo, unas cifras que despejan todas las dudas tras el gris inicio de temporada del equipo catalán y que le permiten afrontar con confianza el inminente calendario.

El entrenador Quique Sánchez Flores suele destacar más el aspecto anímico que el físico. "Las piernas -dice- siguen a la mente". El técnico cree en las dinámicas ganadoras y los catalanes están, ahora mismo, inmersos en una etapa de buenas sensaciones, moral alta y seguridad individual y colectiva.

Detrás de estos números, que le sitúan con ocho puntos en la clasificación, a una victoria de alcanzar los puestos europeos de la tabla, existen unos intangibles que han permitido al grupo dar un salto de calidad importante. El Espanyol es ahora un bloque más sólido, que recupera sensaciones de la campaña pasada.

En la portería, Pau López se ha consolidado bajo palos. Diego López no está todavía al cien por ciento y el gerundense ha abierto un debate sobre quién debe estar bajo palos. La competencia es evidente. El entrenador definió al canterano como al mejor portero joven del país.

En defensa, la seguridad ha crecido. Frente al Villarreal, la meta se quedó a cero. Los laterales, Aarón y Víctor Sánchez, responden y, sobre todo, la química entre los centrales crece. Era una de las dudas al principio de temporada, pero la sintonía entre David López y Mario Hermoso, nuevo fichaje, va en aumento y funciona. No hay fugas.

En la medular, el hombre es Sergi Darder. El mediocentro, incorporación de este verano, ha dado un nuevo aire al doble pivote. El mallorquín aporta pausa, pase, control y criterio en la salida. Oxigena el ataque y mejora el compás de las transiciones. Javi Fuego y Diop son dos escuderos de nivel.

La aportación de Darder también ha afectado al ataque. El técnico puede ahora adelantar a Jurado a la mediapunta y desplazar a Leo Baptistao a la banda. De esta forma, el Espanyol gana en control del juego y en velocidad, con el brasileño y con Piatti en los extremos. En punta, Gerard Moreno, con tres goles, ya es el máximo realizador.

Todo funciona. Todo crece y madura con sensaciones positivas. Pero Quique Sánchez Flores no se relaja. El equipo, insiste, está muy lejos de su mejor versión. El cuerpo técnico evita relajaciones y apuesta por el trabajo. Es una carrera de fondo de la que sólo han pasado seis jornadas. El domingo visitan al Real Madrid.