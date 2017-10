Pau López: ´Soy feliz en el Espanyol, veremos qué pasa´

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 4 oct (EFE).- El portero del Espanyol Pau López ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Sant Adrià que es "feliz en el club" blanquiazul y está a expensas "de lo que pasa" en las negociaciones con el club para renovar su contrato, vigente hasta el final de esta temporada.

El meta gerundense ha insistido en que no se pueden precipitar los acontecimientos. "Estamos a octubre. Siempre me he posicionado y ahora es momento de esperar. Tampoco quiero hablar de esto en cada entrevista que salga el tema. Encontraremos la mejor solución para mí y para la entidad", ha subrayado.

Pau López, cuestionado por las condiciones que espera para renovar, ha afirmado que no piensa en ello. "No he llegado a pensar en eso, no me importa. Tengo ganas de pasarlo bien", ha comentado el futbolista blanquiazul.

El portero ha valorado la competencia con Diego López, también en condiciones para ser titular: "Cada jugador da el máximo, ponemos en la máxima dificultad al míster. Estoy muy contento y a disposición del técnico para lo que necesite".

López ha confesado que el año que pasó como cedido en el Tottenham le sentó bien a su juego. "Me ha ido muy bien, ha sido una temporada buena para mí, en lo personal y en lo profesional. Tenía ganas de probar esta experiencia", ha dicho.

Finalmente, el canterano ha analizado la situación política en Cataluña: "Es complicado a lo que se ha llegado. Ves imágenes feas, desagradables, a nadie le gusta ver gente así de tu zona. Creo que es momento de hablar, el club hizo ayer un comunicado muy adecuado. Espero que no haya más violencia y se pueda llegar a un acuerdo".