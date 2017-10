David López: "Estar en la cabeza del seleccionador ya es importante"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 5 oct (EFE).- El central del Espanyol David López ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Sant Adrià que ante sus opciones de ser internacional con España "estar en la cabeza del seleccionador ya es importante".

Pese a todo, el futbolista ha reconocido la dificultad de estar en los planes definitivos de Lopetegui. "Creo que hay muchos jugadores y muy buenos en España. Es difícil, pero vamos a ver cómo va la temporada", ha aseverado.

A nivel colectivo, el de Sant Cugat se ha mostrado satisfecho por el rendimiento del grupo: "Estamos en el camino de ver el equipo que queremos. Al principio las cosas no acababan de salir y ahora hemos evolucionado. Ni antes éramos tan malos ni ahora nos creemos que somos tan buenos".

En este sentido, David López ha mantenido que el equipo no tiene urgencias para mejorar, aunque sí ha insistido en la necesidad de "perfeccionarlo todo".

El parón de Liga sentará bien al vestuario. "Nos permitirá limpiar las piernas después de dos semanas más intensas", ha aseverado.

Por otra parte, el canterano ha valorado la posible renovación del portero Pau López: "Es una cuestión de club, pero ya me he mojado muchas veces. Creo que es un portero de futuro y no se tendría que desaprovechar esta oportunidad. Se merece lo mejor y sin duda es el presente y el futuro de esta identidad".