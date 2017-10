Darder: "Necesitaba volver a casa, era mi sueño desde pequeño"

El centrocampista del Espanyol Sergi Darder ha explicado que, este verano, necesitaba "volver a casa", ya que era su sueño "desde pequeño" y ha confesado que una semana antes de su fichaje no pensaba que iba a regresar al club.

El mallorquín ha mantenido que el Espanyol era su primera opción. "Tenía claro que quería venir y, cuando escuché esta posibilidad, ya no pensé en otra cosa. Pero después empiezo a jugar y el entrenador del Lyon me dice que no me voy. En los últimos días se abrió de nuevo la opción de venir", ha apuntado en los medios del club.

Darder ha explicado que su objetivo en el Espanyol es continuar evolucionando como futbolista. "Me queda mucho por aprender. El club está dispuesto a crecer, como yo. Mi carrera acaba de empezar. Como persona no he cambiado respecto a cuando me fui", ha subrayado.

Por otro lado, el jugador ha desvelado que su fútbol se ha afinado tras su paso por Francia: "Ahí, el 80 por ciento de los mediocentros son gente física, bestias que no dejan de correr en todo el partido. Nunca podré igualar esa virtud, porque no es la mía, y he tenido que aprender y adaptarme".