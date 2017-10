Gerard Moreno: "Me veo muchos años en el Espanyol, es mi casa"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 10 oct (EFE).- El delantero del Espanyol Gerard Moreno ha asegurado después del entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva que se ve "muchos años en el club", porque dice que es "su casa" y se ha mostrado "muy tranquilo" respecto a las negociaciones para renovar el contrato con la entidad perica.

El atacante ha insistido en que se encuentra feliz en el Espanyol. "Cuando se haga ya veremos cómo ha quedado, pero todo el mundo sabe que mi intención es estar aquí el mayor tiempo posible", ha comentado el ariete, que ha confesado que espera que el acuerdo "se haga pronto".

Gerard Moreno, además, no se ha mostrado inquieto por la situación de sus derechos, ya que el Espanyol y el Villarreal tienen un 50 por ciento. "Es algo que no me influye en el terreno de juego, no me afecta. Deben hablar los dos clubes", ha detallado.

Por otra parte, el delantero ha valorado el futuro del portero Pau López, que también negocia con el Espanyol su renovación: "En mi opinión, hay que renovarlo. Es un futbolista importante y con mucho futuro".

Finalmente, Gerard Moreno ha destacado que el Levante, rival de este viernes en Cornellà-El Prat, es un equipo "muy trabajado". "Acumula mucha gente por dentro, por lo que tenemos que superar el reto con nuestra gente, buscamos seguir mejorando", ha apostillado.