Granero: "El técnico me ha hecho saber que avanzo en lo que él quiere"

El centrocampista españolista Esteban Granero ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que el técnico del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, le ha hecho saber que avanzo "en lo que él quiere", y ha subrayado el jugador que no le pide "plazos" sobre su protagonismo en el equipo.

El futbolista sabe lo que Quique Sánchez Flores "espera" de él y ha afirmado que está listo para participar. "Estoy al 120 por ciento de esfuerzo. Me encuentro en un buen momento físico y con confianza, y estoy preparado. Todos queremos jugar siempre y trabajamos para ello", ha precisado.

Por otra parte, Granero ha confesado que afronta un choque "especial" este lunes contra la Real Sociedad en Anoeta. "He estado cuatro años ahí. Es parte de mi vida y de mi profesión. Tengo un gran recuerdo de todo lo que vivimos ahí. Será bonito volver a Anoeta y enfrentarme a antiguos compañeros", ha dicho.

En este sentido, el madrileño ha comentado que no guarda ningún tipo de rencor a su anterior entidad. "No tengo espinas clavadas. Estoy en otra película ahora mismo. Quiero hacer un buen año aquí y ayudar a que el Espanyol cumpla sus objetivos. Mirar al pasado lo único que haría sería restar energías", ha insistido.

El conjunto vasco, según el jugador blanquiazul, es un rival a tener en cuenta: "Juega bien, le gusta presionar arriba y llevar la iniciativa y dominar los partidos. Ofrecen un tipo de fútbol diferente al nuestro, no significa que nosotros no juguemos bien. Creo que con nuestras armas podemos pelear y superarlos".

Finalmente, Granero ha alabado el vestuario del Espanyol. "Es un sitio donde da gusto estar; tiene ambición por crecer", ha aseverado. Además, ha destacado la fortaleza de los jugadores: "Físicamente es uno de los equipos más poderosos en los que he estado".