La Real no quiere dejar escapar más puntos de Anoeta

San Sebastián/Barcelona, 22 oct (EFE).- La Real Sociedad tratará de evitar que se escapen más puntos de su estadio, en la visita del Espanyol mañana a Anoeta, dónde los donostiarras tan sólo han obtenido un punto en las tres últimas comparecencias ante su afición.

Dos derrotas con goleada incluida, contra el Real Madrid y el Valencia, más un sufrido empate en el encuentro ante el Betis (4-4) es el balance de los de Eusebio en el último mes de competición en su feudo.

Ahora los donostiarras llegan con la moral alta, después de lograr en la Liga Europa una goleada frente al Vardar (0-6), la mayor de la historia moderna blanquiazul fuera de su feudo.

El preparador vallisoletano no podrá contar con uno de sus jugadores fetiche, David Zurutuza, una baja importante, aunque recupera a Álvaro Odriozola, el internacional que ha impresionado con su irrupción en la elite en los últimos meses y que por problemas musculares no viajó a Macedonia.

Iñigo Martínez vuelve a una convocatoria en Liga, campeonato en el que sólo ha jugado un partido, y con él los donostiarra mejoran las prestaciones defensivas, algo muy necesario e importante cuando los blanquiazules son uno de los más goleados de Primera División.

El Espanyol acude con la esperanza de resarcirse del empate de la última jornada frente al Levante.

El conjunto catalán espera firmar mañana los tres puntos en Anoeta, consciente del potencial de rival, pero sin complejos. La intención del técnico Quique Sánchez Flores y de sus pupilos es la de ir a por la victoria ante uno de los equipos que más goles encaja (17) y más marca (19) de la competición.

Para conseguir un triunfo, el entrenador recupera al mediocentro Víctor Sánchez, que ya ha superado una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. El futbolista, que has su dolencia era una pieza importante en el once inicial. puede actuar tanto en la medular como en el carril diestro de la defensa.

Por otra parte, son baja respecto a la anterior convocatoria los laterales derechos Javi López y Marc Navarro, este último titular en la anterior jornada de Liga. También hay cambio en el tercer portero: entra Álex Domínguez por Edu Frías.

En las últimas cinco visita del Espanyol a Anoeta, el balance de los blanquiazules es de dos empates, dos derrotas y un empate. El reparto de puntos llegó en la campaña pasada, en la tercera jornada con goles de Willian José y Pablo Piatti (1-1).

Alineaciones probables

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Iñigo Martínez, Kevin; Illarramendi, Zubeldia, Prieto; Januzaj, Oyarzabal, Willian José.

Espanyol: Pau López; Sergio Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Darder, Fuego; Baptistao, Jurado, Piatti y Gerard Moreno.

Árbitro:Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: Anoeta. Lunes 20:00 horas.

Puesto: Real Sociedad (7ª. 13 puntos). Betis (13º. 9 puntos).

La clave: la Real, obligada a mejorar en defensa tras encajar 10 goles en los 3 últimos partidos en Anoeta.

El dato: el Espanyol sólo ha perdido tres de los siete partidos jugados en San Sebastián desde el ascenso en 2010 de la Real Sociedad.

El tuit: Eusebio Sacristán: "El Espanyol es un gran equipo, que imprime mucha intensidad y velocidad a su juego".

El entorno: la afición sigue enganchada al equipo aunque las obras en el campo bajan notablemente la afluencia y el apoyo de los seguidores blanquiazules.