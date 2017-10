El Espanyol eleva su ambición tras diez jornadas de Liga

Barcelona, 31 oct (EFE).- El Espanyol, con la victoria ante el Betis (1-0), confirma su crecimiento y los destellos esperanzadores del segundo año del proyecto, a las órdenes del técnico Quique Sánchez Flores y bajo el mandato del presidente Chen Yansheng, mejorando su rendimiento respecto al curso pasado.

En estas diez primeras jornadas de Liga, el equipo catalán ostenta la décima plaza con trece puntos. A las mismas alturas de la competición en la temporada pasada, el cuadro blanquiazul era duodécimo con once puntos. Un pequeño paso hacia arriba de un Espanyol con una ambición más cerca de Europa que de la permanencia.

En esta campaña, el Espanyol ha ganado tres partidos, ha empatado cuatro y ha perdido tres. Las derrotas del cuadro blanquiazul han sido frente a rivales, en su mayoría, de alto nivel. El Leganés (0-1), para muchos considerado un bache inesperado, el Barcelona (5-0) y el Real Madrid (2-0).

El calendario era exigente y el vestuario asumía que el inicio de Liga iba a ser duro. De todos modos, haber superado este tramo con buenas sensaciones da argumentos al grupo para creer en el proyecto. Varios futbolistas confesaban ayer, tras la victoria al Betis, que este triunfo elevaba la confianza del equipo.

Quique Sánchez Flores mantiene una elevada exigencia con su equipo. El Espanyol todavía no presenta su versión deseada, pero está seguro de que la dinámica de crecimiento es positiva y ascendente. El preparador madrileño ha creado un equipo reconocible, adjetivo usado por varios entrenadores que se han medido a los blanquiazules.

Los aficionados pueden recitar el once prácticamente de memoria el once inicial: sus protagonistas en el campo, las variantes tácticas son claras y las fortalezas del equipo están ya plenamente identificadas. Velocidad, intensidad y solidaridad defensiva son algunas de las virtudes.

Con doce goles encajados, cinco de ellos contra el Barcelona, la defensa presenta solidez: en los últimos cuatro partidos, uno de ellos en Copa del Rey frente al Tenerife, el Espanyol ha recibido un único tanto frente a la Real Sociedad en Anoeta. Y el cuadro 'txuri-urdin' es uno de los más realizadores de Primera.

En ataque, los de Quique Sánchez Flores han acusado varias veces la falta de pegada. Con nueve dianas, sólo los cuatro últimos clasificados de la competición han firmado menos tantos que los blanquiazules: Eibar (5), Las Palmas (8), Málaga (6) y Alavés (4). Queda claro que rentabilizan bien sus ocasiones.

El proyecto se encuentra, así lo entiende el entrenador, en constante crecimiento y evolución. El calendario hasta el final del año 2017 cruza al Espanyol con Alavés, Valencia, Getafe, Eibar, Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid. Será una oportunidad para calibrar las opciones europeas del equipo.