Con el Betis pendiente, el Espanyol trata de atar a Pau López

Pau López (22) es uno de los porteros más prometedores del panorama continental y en el Betis, donde siguen sin ofrecerle una mejora de contrato a Antonio Adán (30) y que perderían, en el caso de no renovarle, a Dani Giménez (34) el próximo verano, están atentos a su situación. Eso sí, los verdiblancos no son los únicos interesados y en el Espanyol están tratando de renovar al cancerbero por todos los medios.

De hecho, antes del encuentro del pasado lunes, en el que Pau aseguró la victoria para su equipo en los últimos minutos, realizando una excelente intervención para sacar un disparo de Sergio León, el director deportivo perico, Jordi Lardín, se reunió con el agente del meta, Albert Botines, según desvela el diario Sport.

El Espanyol está tratando de que Pau se decida a renovar, dado que acaba contrato el próximo 30 de junio y que ya en enero podría comprometerse con otro club. Hay varios clubes de la Premier interesados en sus servicios, pero, en un principio, tras no acabar muy feliz tras su paso por el Tottenham, donde estuvo a la sombra de Hugo Lloris, la idea del de La Garrotxa pasa por permanecer en LaLiga. Si lo hará o no en el Espanyol es un misterio, a día de hoy. 'Novias' no le faltan, sobre todo tras haber aprovechado unas molestias de Diego López para hacerse con el puesto de titular. El gallego tendrá complicado desbancarle.