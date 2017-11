El Espanyol presume de comodines

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez, tiene a su disposición una plantilla versátil, en la que la reconversión de varios futbolistas a otras demarcaciones que no son su puesto natural ha permitido al equipo dar un salto de calidad desde que el técnico blanquiazul llegó al banquillo.

Son varios los comodines que el preparador madrileño ha usado en estas dos temporadas. Y todos con éxito y en prácticamente todas las líneas del once inicial. En defensa, el caso más claro es el de David López. El ex del Nápoles volvió al Espanyol como mediocentro, pero su rendimiento en el eje de la defensa convenció a todos.

Ahora es un fijo en el once inicial y, actualmente, es el central con más jerarquía del Espanyol. En el lateral derecho las alternativas se multiplican: Víctor Sánchez, mediocentro, ha sido titular en los últimos compromisos. Y Sergio Sánchez, central, también ha actuado en el carril diestro.

La banda derecha es la posición con más competencia del equipo, ya que además de estos dos 'conversos', el entrenador del Espanyol cuenta con Javi López y Marc Navarro como laterales naturales. Afortunadamente para el técnico, todos ellos cuentan con perfiles distintos.

En la medular las alternativas son elevadas. Aunque no se trata de readaptaciones propiamente dichas, sí encontramos futbolistas cuyo rol puede variar en función de las necesidades del equipo. Jurado, por ejemplo, ha actuado por delante de los pivotes, para facilitar las transiciones, o en la banda.

Los delanteros, por su parte, también han demostrado capacidad de adaptación. El brasileño Leo Baptistao es la evidencia más obvia. Es un delantero centro natural, pero Quique Sánchez Flores ha tomado buena nota de su velocidad y explosividad y le ha ubicado, en varias ocasiones, pegado a la cal. Su rapidez es un plus para el equipo.

La polivalencia es uno de los argumentos principales del bloque catalán. Ningún futbolista entiende su trabajo de forma aislada, sino como parte de un colectivo. Sin ir más lejos, los delanteros defienden con solidaridad, ayudando a los laterales, presionando al rival y favoreciendo el funcionamiento del grupo.