Sánchez Flores: "No veo los límites de este equipo hacia arriba"

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado en la sesión previa al partido de este sábado contra el Alavés que el crecimiento del grupo avanza positivamente y ha confesado que no ve "los límites de este equipo hacia arriba", aunque les "queda mucho por hacer".

El preparador ha mantenido que deben compararse con ellos mismos. "Nuestra evolución dependerá de eso. Es bueno, que seamos ambiciosos, queramos siempre ganar y combatir sin perder nuestro espíritu", ha agregado.

Quique Sánchez Flores, en este sentido, ha apuntado que "doblará las precauciones" para este compromiso, porque "el rival piensa que no puede perder más y que está en una de sus últimas oportunidades para cambiar la dinámica". "Eso lo dificulta todo y sabemos que la atmósfera será complicada", subrayó.

De todos modos, el técnico ha evitado dramatizar sobre la importancia de este encuentro: "Gusta mucho hacer que es todo o nada, mucho o poco, ahora o nunca y no voy a participar de eso".

"A veces nos puede más el propio mosqueo de no haber logrado un resultado que la realidad, y yo me fijo en la realidad", ha añadido el técnico blanquiazul.

A nivel táctico, el preparador no plantea grandes cambios. "Si funciona la televisión o el lavavajillas no lo toco", ha dicho, aunque sí ha asumido que el planteamiento del Alavés les obligará a tener el balón: "Habrá pocas situaciones en las que podamos partir de un robo, pero hemos demostrado que podemos tener la pelota".

Por otra parte, Quique no se ha mostrado preocupado por el rendimiento del Espanyol fuera de casa, sin ningún triunfo. "Nuestras sensaciones no han sido malas, no tenemos ningún miedo", ha comentado.

Finalmente, el entrenador ha valorado la situación política en Cataluña: "No mezclo política con deporte, no me gusta participar de este espectáculo. Pero esto no significa que esté ajeno porque me importan las personas y la convivencia".