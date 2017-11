Óscar Duarte: "El cuerpo técnico está muy pendiente de mí"

El central costarricense del Espanyol Óscar Duarte ha asegurado que, pese a no haber debutado con el equipo, ocho meses después de ser operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, "el cuerpo técnico está muy pendiente" de su estado.

"Sabe que cuando he estado bien he ayudado al equipo, esto no se olvida", ha dicho el jugador, que recibió el alta médica a principios de octubre después de ser operado de la rodilla a finales de marzo.

El costarricense ha mostrado su ilusión por estrenarse pronto como blanquiazul. "Ojalá pueda ayudar pronto", ha comentado. El internacional ha confesado que está "muy contento en el Espanyol, quiero devolver el afecto que me ha mostrado en todo este tiempo", ha afirmado en declaraciones facilitadas por la Federación de Fútbol de Costa Rica.

Óscar Duarte, ahora concentrado con su selección, ha insistido en que estar sin jugar todo este tiempo no ha sido sencillo: "Cuando no participas siempre es lo más difícil porque estás trabajando cada día. Constantemente estás luchando por jugar. Los compañeros siempre me han apoyado y esto es lo más importante".

Por otra parte, el defensa ha desvelado cómo ha vivido su ausencia en la selección. "Ha sido extraño y diferente para mí estar fuera. Viví los partidos desde casa, como un aficionado más. Mi mujer y yo nos levantábamos a las cuatro de la mañana para ver los encuentros", ha dicho.

El costarriqueño podría jugar con su país este sábado frente a la selección española en Málaga: "Estaba revisando el correo por la noche y vi la convocatoria. Esto me llenó de felicidad y estoy muy contento de regresar".