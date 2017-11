Sergio García: "No he venido aquí para jugar a ratitos"

El delantero del Espanyol Sergio García ha asegurado después del entrenamiento de hoy que no ha venido para jugar "un ratito", o para ocupar el banquillo, sino para estar "en el once titular", aunque ha aclarado que eso se lo tiene que ganar.

El blanquiazul ha disputado diez partidos esta temporada con el Espanyol, aunque sólo ha jugado uno de ellos en el once inicial: la ida de la Copa del Rey frente al Tenerife.

El atacante ha afirmado que, pese no tener el protagonismo esperado, no está "decepcionado", porque "son cosas que pueden suceder y lo estoy llevando bien".

"A uno no le gusta estar en el banquillo, está claro, pero hay compañeros que les gustaría estar ahí y no lo están. Si no estoy en el once inicial apoyaré a los que están en el campo", ha añadido.

Sergio García ha insistido en que, a nivel físico, está preparado para estar en el once: "Hace tiempo que estoy preparado para ser titular. Estoy en perfecto estado y el ritmo lo tengo, pero la decisiones las toma el entrenador y si cree que debo jugar estaré como los demás".

Cuestionado por su rendimiento tras volver de Catar, el catalán ha afirmado que sigue siendo el de siempre. "Porque me haya ido fuera no significa que ahora no tenga el nivel. Lo que tenía no lo he perdido, lo tengo desde siempre y ojalá pueda dar más al equipo", ha analizado.

El entrenador, Quique Sánchez Flores, tiene claro qué quiere del futbolista: "Cuando estoy en el campo soy uno de los más veteranos y me pide que sea un ejemplo. Siempre lo he sido, nunca he creado conflictos".

"Cuando juegue -el técnico- quiere que sea como soy y juegue como sé. Seguro que en algún momento tendré mi oportunidad (ser titular)", ha enfatizado.

Por otra parte, Sergio García, delantero centro natural, ha valorado su ubicación en banda. "Me adapto a la posición que el míster crea conveniente, aunque a uno siempre le gusta meter goles, pero las circunstancias, los cambios y las posiciones las determina el entrenador", ha dicho.

Sobre su futuro, el blanquiazul ha expresado que todavía "es pronto. Ya veremos qué ocurre al final de temporada. Estoy muy tranquilo y centrado en este año", ha apostillado

Sergio García, muy querido por la grada perica, fichó este verano con opción a una más en función de una serie de criterios deportivos.