Fuego: "Este partido es muy especial para mí, el Valencia significa mucho"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 16 nov (EFE).- El centrocampista del Espanyol Javi Fuego ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que el encuentro de este domingo "es muy especial" para él, ya que el Valencia "significa mucho" en su carrera deportiva y también sentimentalmente.

Cuestionado sobre el buen momento del rival, el asturiano ha destacado el "acierto" del club con el entrenador y el cuerpo técnico. "Su momento es consecuencia lógica de hacer las cosas bien. Es una gran institución con una gran masa social y con recursos para hacer las cosas bien", ha asegurado.

Además, Fuego ha reconocido que con Marcelino, técnico del Valencia, no puede ser objetivo.

"Tengo una relación personal buena con él, me entrenó en el filial del Sporting y en el primer equipo. Me hizo mejor como futbolista, cogió mis virtudes y las hizo mejores y los defectos, menores. Exige mucho", ha dicho.

En cuanto a la dinámica del Espanyol en los últimos partidos, Fuego ha apuntado que es momento de "aunar sensaciones y puntos" en el terreno de juego. "La última derrota en Vitoria escuece, pero hemos trabajado bien y tenemos ganas de que llegue el domingo", ha apostillado.

Javi Fuego ha augurado un partido complejo tácticamente: "A nivel mental me implica más durante toda la semana a la hora de pensar en los movimientos del contrario y nuestros, soy muy pesado en eso". El asturiano, que prevé una posesión "muy repartida", ha confesado que disfruta "al máximo" cada compromiso de Primera.

El Espanyol, tal como ha recordado el centrocampista, ha cosechado mejores resultados contra equipos de la zona alta que de la baja. "La realidad y los puntos muestran eso, pero nuestra mentalidad es la misma siempre. El esfuerzo no se negocia, da igual quién tengas delante", ha subrayado.

Finalmente, el asturiano no ha encendido las alarmas por la dinámica actual del Espanyol, que no acaba de enlazar una racha positiva: "Esto se soluciona a base de trabajo. Lo debe tener claro el aficionado y el socio. Hay recursos para estar en mejores posiciones y les pediría que no tuvieran dudas".