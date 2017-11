Sergio García: "No merecíamos este resultado"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 19 nov (EFE).- El delantero del Espanyol Sergio García ha asegurado, después de la derrota de su equipo contra el Valencia en Cornellà-El Prat (0-2) que hicieron méritos para lograr un mejor resultado.

"No merecíamos este resultado, pero esto es fútbol, hay que seguir trabajando como hoy y seguro que en los siguientes compromisos cambiaremos la dinámica", ha afirmado.

El futbolista, además, ha valorado la falta de gol. "Jugamos bien y hay que insistir, porque en algún momento llegarán los goles. Hemos generado mucho fútbol y ocasiones, pero el resultado es una lástima. Si jugamos así contra el Getafe lograremos un buen marcador. No estamos contentos, pero toca levantarse", ha comentado.

Por otra parte, Sergio García ha valorado su primera titularidad de la temporada: "Me encontré muy bien, siempre es fácil jugar con los compañeros que tengo. Trabajo siempre para intentar jugar y he intentado dar lo máximo. La afición me quiere mucho y su apoyo es de agradecer".