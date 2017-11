Marc Navarro: "No estaría aquí si no creyera que puedo tener minutos"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 23 nov (EFE).- El lateral del Espanyol Marc Navarro, que ha disputado tres partidos esta temporada, ha afirmado después del entrenamiento de hoy que no estaría en el club catalán "si no creyera" que puede tener minutos de juegos, y ha aseverado que no se plantea una salida en el mercado de invierno.

Cuestionado por esta posibilidad, el futbolista blanquiazul ha insistido en que está "centrado en el club y en hacer las cosas bien".

De todos modos, es consciente de la competencia: "Existe una gran rivalidad, tengo grandes jugadores en mi posición. Debemos ser conscientes de que debemos trabajar y seguir hacia delante".

El canterano ya está recuperado de su esguince de tobillo y ahora espera volver a tener protagonismo. "He tenido lesiones al principio de temporada, pero esto acaba de empezar y espero poder tener minutos", ha dicho.

Marc Navarro, por otra parte, ha recordado que tuvo que jugar "infiltrado con anestesia local" contra el Levante. "Después del partido se fue el efecto y aunque quería seguir entrenándome, se decidió que tenía que parar. Ahora estoy a disposición del míster".

A nivel colectivo, el defensa ha descartado la motivación del equipo de cara a los próximos compromisos: "El vestuario está convencido de que hay que seguir trabajando así. La semana pasada metimos contra las cuerdas a un equipo como el Valencia, que todavía no ha perdido: Los resultados van a llegar".