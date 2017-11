Sánchez Flores: "Esta Copa se lo pone muy fácil a Barça, Madrid y Atlético"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 29 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, se ha mostrado muy crítico con el formato de la Copa del Rey en la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra el Tenerife y ha apuntado que este torneo "se lo pone muy fácil a Barcelona, Real Madrid y Atlético".

El técnico blanquiazul ha afirmado sin tapujos que es una competición "hecha para beneficiar a los equipos grandes, así de claro".

"Está diseñada para que lleguen a la final. A mí me encantó jugar la FA Cup (en su etapa en la Premier), pero no creo que la Copa sea la más prestigiosa", ha añadido.

Respecto al partido de mañana (0-0 en la ida), Quique Sánchez Flores ha advertido del peligro del Tenerife: "No nos planteamos nada que no sea ganar, estamos mentalizados y tenemos las opciones intactas, pero el Tenerife nos lo pondrá difícil, se parece más a un equipo de Primera que a uno de Segunda y ellos no tienen presión. Será complicado".

Cuestionado por qué pasaría si, por segundo año seguido, el Espanyol es eliminado de la Copa por un Segunda, el técnico ha respondido con filosofía. "Eso es como pensar que te vas a morir mañana. No nos planteamos en esta posibilidad ni escenarios funestos y tristes. Huimos de la mediocridad y la falta de ánimo", ha dicho.

El técnico, de hecho, ha insistido en que su ambición es colocar "al equipo donde se merece", aunque, sin embargo, ha advertido que para el Espanyol "todos los partidos son muy difíciles y nunca tenemos una superioridad contra los rivales".

Por otra parte, Quique Sánchez Flores ha criticado con fuerza lo horarios impuestos por LaLiga para el Espanyol, con gran cantidad de partidos en viernes y lunes: "Lo que más me molesta es que hagan de la afición del Espanyol una afición invisible. Me revienta y me duele en el alma. Parece que estemos jugando ligas interprofesionales".

El entrenador ha analizado la situación de Marc Roca, sin minutos, y ha dejado entrever que salir cedido sería una opción a tener en cuenta. "Es un chico que necesita jugar partidos para tener confianza y a lo mejor tiene que encontrar un lugar donde pueda desarrollarse próximamente", ha explicado.