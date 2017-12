El Espanyol recurrirá la tarjeta amarilla de David López

El Espanyol ha anunciado a través de sus canales oficiales que recurrirá la tarjeta amarilla que David López vio en el partido contra el Eibar en Ipurua, que desembocó en un penalti en contra del conjunto blanquiazul.

Estar cartulina, además, supone la quinta tarjeta que ha recibido que central esta temporada. De esta forma, el canterano no podría entrar en los planes del entrenador de cara al próximo partido frente al Girona.

El propio David López afirmaba después del partido de ayer que el penalti era inexistente: "No lo toco. Undiano me dice que me pita penalti porque le pido disculpas al jugador rival, es un argumento muy pobre, aunque me parece mal, mucho peor, que el jugador intente engañarle, en la Premier esto no se hace".