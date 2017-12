Baptistao: "Tenemos tiempo de reaccionar y arreglarlo"

Sant Adrià del Besòs (Barcelona), 8 dic (EFE).- El delantero del Espanyol Leo Baptistao se ha hecho hoy un llamamiento a la tranquilidad asegurando que el equipo está unido y que tiene tiempo para enderezar el rumbo en la Liga, donde ahora es decimoquinto a 6 puntos del descenso.

"No sé por qué no arranca este Espanyol, tal vez falta de concentración, nos tomamos el gol en contra de forma muy negativa y nos cuesta remontar. Pero lo bueno es que esta situación la vivamos ahora, que tenemos tiempo de reaccionar y arreglarlo", ha manifestado tras el entrenamiento de hoy.

Baptistao no esconde que al equipo le está costando "hacer una buena campaña" y reafirmar su identidad, "sobre todo fuera de casa", pero confía en que lo van a solucionar.

"El grupo está unido, somos una familia, nos apoyamos. Intentamos hacer buenos partidos y en casa estamos sacando los encuentros. El bloque tiene los pies en el suelo. Fuera de casa, encajamos goles tontos y eso nos pesa", ha razonado.

Como hiciera ayer otro delantero de la plantilla, Gerard Moreno, Baptistao ha restado importancia a la falta de eficacia realizadora de este Espanyol: "Estamos ensayando mucho y haciendo buenos entrenamientos. Hay otros equipos que también están faltos de gol. Son rachas. Nos está costando, pero no nos ponemos nerviosos por eso, ya que todos los delanteros nos conectamos bien".

Sobre el derbi liguero del próximo lunes ante el Girona, el delantero brasileño ha alertado de que si los hombres de Pablo Machín están haciendo tan buena temporada no es por casualidad.

"Tiene muy buenos jugadores. Hay que salir intensos desde el calentamiento y no regalar nada. Jugamos en casa y queremos sumar los tres puntos. Si ganamos, iremos hacia arriba", ha subrayado.

Baptistao también ha comentado la supuesta mejora de contrato que avanzó hace unos días su representante, algo que el jugador ha asegurado desconocer.

"También espero que mi agente me aclare sus palabras. A mí nadie del club me dijo nada de una mejora. Pero aquí me quieren y yo estoy a gusto y tranquilo", ha finalizado.