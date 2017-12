La primera crisis de la era Chen

La derrota del Espanyol contra el Girona (0-1) en el RCDE Stadium, evidenció que el club atraviesa su primera crisis en la era del presidente Chen Yansheng, con un equipo diseñado para soñar por Europa y que ahora está a cuatro puntos de la zona de descenso.

El equipo ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos de Liga y las sensaciones no son positivas: Cayeron contra Girona, Eibar, Valencia y Alavés y ganaron frente al Getafe. No son registros para el optimismo en el feudo blanquiazul, que ve como la plantilla no logra levantar el vuelo.

Como suele ocurrir en estos episodios, el entrenador suele ser uno de los primeros criticados. Ayer le tocó a Quique Sánchez Flores. El técnico, que la temporada pasada llevó al Espanyol a firmar su cuarta mejor puntuación histórica, fue abucheado por un sector de la grada periquita.

Desde el Consejo de Administración siempre han mostrado su confianza en el proyecto. Pese a todo, estos días serán de reuniones y contactos. Y más cuando el presidente Chen Yansheng, ayer en el palco, ha viajado expresamente desde China para preparar la Junta de Accionistas del próximo lunes 18 de diciembre.

A nivel deportivo el conjunto blanquiazul no arranca. El Espanyol es decimosexto, a dos puestos y a cuatro puntos de la zona roja de la tabla. Dos de sus carencias son muy obvias: Es, junto al colista, Las Palmas, el menos realizador de Primera (11 goles) y el peor visitante junto al Málaga (3 puntos).

El vestuario habla de trabajo. De levantarse y pelear. Su discurso, el de los jugadores y el del técnico, que ayer desveló que se planteó su futuro el pasado verano, es inconformista.

También la parcela directiva del club quiere pelear por otras metas y con objetivos más ambiciosos, acordes a la inversión de Chen Yansheng.

Sin embargo, el proyecto no termina de cuajar. En las últimas temporadas la afición ha visto como su equipo apenas peleaba por logros estimulantes, más allá de situarse en la zona tranquila de la clasificación. Esto es lo que quería cambiar el nuevo Espanyol de Chen y que, por ahora, no ha conseguido.

A los de Quique Sánchez Flores les esperan el colista, Las Palmas, y el Atlético de Madrid para cerrar el año 2017. Sobre el papel, un compromiso asequible y otro complejo, aunque con la situación actual del equipo los dos partidos son igualmente claves para elevar la posición del bloque y el estado anímico de la grada.