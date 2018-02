Lardín: ´Si nos reforzamos como queremos, hay que hacer una gran venta´

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 1 feb (EFE).- El director deportivo del Espanyol, Jordi Lardín, ha explicado hoy antes de la presentación del nuevo fichaje blanquiazul Carlos Sánchez, en el RCDE Stadium, que este verano si se refuerzan como quieren "hay que hacer una gran venta".

Lardín, por otra parte, ha valorado los últimos movimientos del mercado de fichajes y ha afirmado que el centrocampista Javi Fuego, traspasado al Villarreal, "no estaba previsto, pero él pidió salir con insistencia".

"La plantilla queda prácticamente igual porque los jugadores que se han ido no tenían muchos minutos", ha apuntado, el director deportivo blanquiazul.

Además, ha explicado los motivos por los que ayer no se concretó la cesión del centrocampista Marc Roca al Córdoba o al Leganés: "Si salía del Espanyol era para disfrutar de muchos minutos y, si no es así, preferimos que se quede. Ganará presencia en el campo con su profesionalidad".

El entrenador, Quique Sánchez Flores, ha sido uno de los nombres propios de la comparecencia del director deportivo. "No tenemos duda de su profesionalidad e implicación en el proyecto. No nos ha dicho que no quiera estar aquí la temporada que viene y, de hecho, estamos hablando de refuerzos para la próxima campaña", ha desvelado.

El director deportivo españolista también ha comentado la situación del meta Pau López, cuyo contrato acaba el 30 de junio: "El Espanyol ha hecho lo máximo posible para renueve y ahora le toca a él dar el paso".