Moreno: "Quien tenga dudas de dónde se fundó el Espanyol, que mire el escudo"

El delantero del Espanyol Gerard Moreno ha explicado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que "quien tenga dudas de dónde se fundó el club, que mire el escudo que lo pone bien clarito, todo el mundo lo sabe".

El atacante ha respondido, de esta forma, a las declaraciones del central del Barcelona Gerard Piqué en las que se refirió a la entidad blanquiazul como "el Espanyol de Cornellá".

"Estamos orgullosos de jugar en Cornellà-El Prat, pero no hay buscar polémicas, no me interesa el tema de Piqué", ha añadido el jugador blanquiazul.

En este sentido, el delantero ha pedido que el RCDE Stadium presente en el derbi del domingo "un ambiente fantástico y que se disfrute del fútbol, espero que sea un día tranquilo y normal. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que la afición esté con el equipo", ha apuntado.

Por otra parte, Gerard Moreno ha asegurado que el vestuario blanquiazul no tiene ningún recelo hacia el técnico, Quique Sánchez Flores, por sus declaraciones tras perder contra el Leganés: "Somos un equipo y una plantilla que estamos unidos. No hay tensión y nada nos hace dudar del míster".

A nivel colectivo, el blanquiazul ha insistido en que el grupo "tiene plantilla para estar más arriba y más tranquilos. Las jornadas que hemos jugado ya forman parte del pasado y debemos centrarnos en el partido del domingo. Esperamos que la segunda vuelta sea mejor para nosotros", ha apostillado.