Jurado: "Hemos demostrado que podemos competir a buen nivel"

El centrocampista del Espanyol José Manuel Jurado aseguró este jueves después del entrenamiento que su equipo espera estar luchando por algo hasta el final de la temporada y que a los futbolistas "siempre" les gusta "estar peleando" por algún objetivo.

Cuestionado por las opciones europeas del Espanyol, Jurado señaló que el equipo blanquiazul "es ambicioso". "Lucharemos hasta el final y no sé dónde llegaremos", dijo.

Sobre el siguiente rival, el Celta, el domingo en Balaídos, y sobre el equipo gallego comentó: "Nos vienen bien equipos que juegan, sacando el balón desde atrás".

El gaditano destacó que el estado anímico de la plantilla es positivo tras los partidos contra el FC Barcelona: "Nos refuerza porque jugar contra un equipo así nunca es fácil. Hemos demostrado que podemos competir a este nivel y la imagen que dimos es la línea a seguir. Entrega desde el minuto uno".

Jurado también valoró su aportación al equipo este curso, en el que ha alternado titularidades y suplencias: "Durante una temporada hay altibajos y no se puede estar siempre al mismo nivel. Ahora me encuentro bien y me entreno para llegar en las mejores condiciones a los partidos".