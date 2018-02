Darder: "Me ficharon para dar creatividad al equipo y me está costando".

El centrocampista del Espanyol Sergi Darder ha asegurado este jueves después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de San Adrián que le ficharon para dar "creatividad" al equipo y le está "costando", y que el estilo del bloque no le beneficia.

El mallorquín ha mantenido que se esforzará por mejorar: "Sería engañar decir que jugar al contraataque me favorece. Sabía que me costaría adaptarme y espero acabar mejor el curso". "Debo ir a más en la banda, quizá si yo fuera el entrenador también me alinearía en esa demarcación", ha añadido el jugador blanquiazul.

Darder ha insistido en que no se arrepiente de haber dejado el Olympique de Lyon este verano para incorporarse al Espanyol, el club en el que se formó. "Estoy muy contento de estar aquí y de cómo van las cosas. Vengo de un equipo donde estamos acostumbrados a ganar casi y todo y sabía dónde venía", ha dicho.

El medio centro llegó al Espanyol con una opción de compra de ocho millones de euros, que es obligatoria siempre y cuando Darder juegue 25 partidos de liga, con un mínimo de 45 minutos. "Yo he me siento renovado desde el primer día, el club me transmite mucha tranquilidad. Mi ilusión es quedarme", ha confesado.

A nivel colectivo, Darder se ha mostrado autocrítico con el planteamiento del equipo tras marcar un gol: "Después de firmar un tanto el técnico nos dice que tiremos hacia delante. Todos los equipos tienen la costumbre de echarse hacia atrás cuando marcan y somos nosotros los que tenemos que mejorarlo".

Asimismo, ha aseverado que el equipo necesita encadenar una buena racha de partidos para mejorar su juego. "Si alguien tiene confianza puede hacer más y es lo que nos falta. Si ganamos tres o cuatro encuentros todos jugaríamos más liberados", ha subrayado.