Granero: "No renunciamos ni a la séptima plaza ni a ninguna"

El centrocampista del Espanyol Esteban Granero ha asegurado este viernes después del entrenamiento que el vestuario blanquiazul no renuncia "ni a la séptima plaza ni a ninguna". "Sabemos que este equipo es capaz de ganar a cualquiera y no podemos pensar en algo que no sea vencer", ha añadido el jugador españolista.

Ganar a la Real Sociedad, este domingo, es el siguiente paso para el centrocampista. "Preparamos el partido sabiendo sus puntos fuertes, tiene un estilo definido y estable. Habrá que dar la cara en el césped", ha analizado.

"Es un equipo -la Real Sociedad- que empezó bien, pero ha tenido altibajos, pero es de los conjuntos más fuertes y está en línea ascendente", ha enfatizado.

Granero, que jugó en la Real Sociedad de 2013 a 2017, ha confesado que medirse a su antiguo equipo es emotivo. "Es un duelo un tanto especial porque estuve cuatro años y ahí tengo muchos amigos y compañeros. Me dieron mucho y muy bueno, desde el presidente hasta el último empleado. Les guardo cariño", ha dicho.

Cuestionado por las palabras de Jurado, que afirmó que el Espanyol tenía plantilla para jugar mejor, el centrocampista ha apuntado que su compañero apelaba a la responsabilidad de cada uno: "Debemos luchar y pelear por sacar lo mejor de nosotros mismos, nuestra mejor versión".