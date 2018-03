Víctor Sánchez: "Ojalá tengamos el final soñado"

El centrocampista del Espanyol Víctor Sánchez ha aseverado este jueves después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que, pese a que la temporada no ha tenido el guión esperado, espera tener "el final soñado" en estos diez últimos partidos de la competición. El blanquiazul ha reconocido que en algunos tramos del curso la confianza se ha resentido. "Hay momentos en los que dudas de ti mismo porque las cosas no salen y no das con la tecla para cambiarlo. Al final los que más sufrimos somos nosotros", ha confesado el jugador. El futbolista ha mantenido la prudencia pese a la buena dinámica del equipo: "No tenemos medias tintas. O pensamos que sufriremos hasta el final o que entraremos en Europa".

Víctor Sánchez no ha evitado la autocrítica y ha asegurado que el grupo "ha estado por debajo de lo que puede dar, más allá de la forma de jugar". "Nos hemos dicho cosas a la cara que había que decir. Ahora el equipo está bien y ha mejorado en cómo vive y juega los partidos. Tenemos más posesión y confianza", ha analizado. Según ha explicado el catalán, el vestuario afronta con optimismo los diez partidos que restan de temporada: "Ahora que el equipo va bien no hablamos del futuro (en referencia a los movimientos de la plantilla en verano) sino en las jornadas que restan. Vendrán rivales a los que podemos ganar y vamos a campos bonitos".