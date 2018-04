Granero: "Ganar en Mestalla sería un buen golpe encima de la mesa"

El centrocampista del Espanyol Esteban Granero ha asegurado este viernes después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que ganar en Mestalla "sería un buen golpe encima de la mesa" y ha augurado que este domingo tendrán sus "opciones".

El blanquiazul ha recordado que los equipos grandes "se nos dan bastante bien". Esta temporada, el Espanyol ha ganado a Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.

"Será un partido interesante. Es un rival que genera situaciones de mucha seguridad. Ha encontrado su estilo y tiene un entrenador con las cosas claras", ha analizado.

Granero ha comentado que el vestuario tiene muy presente el partido de ida, que acabó con derrota en el RCDE Stadium. "Fue extraño, jugamos mejor que ellos y perdimos 0-2. Pero no nos echa para atrás el haber perdido, sino que nos motiva por cómo competimos. Con esa sensación vamos a Mestalla", ha dicho.

El discurso del madrileño ha tenido esta idea como eje principal. La lectura del medio es optimista, sin esconder la situación: "Ser positivo no significa no tener autocrítica. Más autocrítica que tenemos nosotros no tiene nadie. No hay ningún jugador que no se muera por cumplir las expectativas de los pericos".

No hay ningún pesimismo en el bloque, una idea en la que ha insistido Granero. "Somos optimistas y pensamos que podemos encadenar victorias para acabar la temporada con buenas sensaciones. Intentaremos quedar lo más arriba posible, el Valencia es el primer paso", ha explicado.

Granero se ha mostrado satisfecho por su continuidad en el equipo: "Estoy participando bastante y esto es algo que siempre hace felices a los futbolistas. Lo importante es que las situaciones individuales sirvan para ayudar al resto del equipo".