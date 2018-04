La pólvora del Espanyol desaparece

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 20 abr (EFE).- El Espanyol, con 26 goles a favor, quince en casa y once como visitante, es el tercer equipo que menos marca de la categoría, sólo por delante de Málaga (20) y Las Palmas (22), dos de los conjuntos inmersos en los puestos de descenso.

El rendimiento de los blanquiazules de cara a portería es uno de los grandes lastres de la temporada. El equipo ya acumula cinco compromisos sin marcar, algo que ha mermado las opciones del bloque catalán de escalar en la clasificación y mejorar las sensaciones en este tramo final de campaña.

La dependencia del delantero Gerard Moreno es obvia. El atacante catalán es el futbolista de la plantilla con un mayor rendimiento realizador, con 12 dianas en LaLiga y tres en la Copa del Rey.

El buen momento de Moreno llegó a colocarle en las quinielas para entrar en la convocatoria de la selección absoluta de España.

Al canterano le sigue en esta particular clasificación de goleadores del Espanyol el ariete brasileño Leo Baptistao. El atacante, que destaca por su velocidad, ha disfrutado de continuidad esta temporada, la mayor de su carrera deportiva en Primera división.

El resto de futbolistas del grupo no han pasado de un tanto en su casillero. El técnico, Quique Sánchez Flores, así como varios jugadores han reconocido públicamente que no están finos en todo lo que rodea al gol. El equipo no marca y también tiene dificultades para crear juego.

Desde el vestuario confiesan que el aspecto anímico del bloque por el mal momento afecta al juego. El equipo sale atenazado, sin el desparpajo que ha demostrado cuando se ha enfrentado a los grandes de la competición como cuando ganó a Atlético, Barcelona y Real Madrid.