Jurado: "Tengo contrato y me veo en el Espanyol la próxima temporada"

El centrocampista del Espanyol Jurado ha afirmado después del entrenamiento de este jueves en el RCDE Stadium que se ve "en el club la próxima temporada".

"Tengo contrato y no pienso en otra cosa, buscaré ser importante y tener continuidad", ha asegurado.

El futbolista ha valorado como "rara" su campaña a nivel personal. "Ha habido partidos en los que he sido titular, después he salido del once y he vuelto. Lo importante es que he intentado ayudar al equipo en la medida de lo posible", ha aseverado el jugador blanquiazul.

Jurado ha mantenido que se siente "cómodo" con el fútbol que plantea el nuevo entrenador del Espanyol, David Gallego: "Estamos intentando conocer lo que busca, me siento bien. Es un técnico que quiere el balón y los jugadores de mi perfil nos sentimos a gusto en este aspecto".

Por otra parte, el gaditano ha reconocido que no es "agradable" haber vivido la destitución de Quique Sánchez Flores, antiguo responsable del banquillo. "Son cosas que pasan y hay que aceptarlas", ha apostillado.

De cara a esta recta final de temporada, con cuatro partidos por delante, Jurado ha apostado por acabar de la mejor forma posible. "Intentaremos jugar lo mejor posible y si lo hacemos la afición se divertirá. Las Palmas (rival de este sábado) vendrá a jugar y a ganar, querrán sentirse futbolistas", ha analizado.